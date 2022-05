Totti vuole portare Dybala alla Roma: “Lo incontrerò lunedì!” (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione anche su un numero 10 in particolare: Paulo Dybala. “Le sue lacrime? Si vede da queste cose che voleva rimanere a Torino, ma non ha trovato l’accordo con la società. Ora vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, io lunedì lo incontro… – dice ridendo il Pupone -. Gli dirò tante cose, ma non c’è bisogno di aggiungere che a Roma si sta bene. Lo vedrò a Milano, alla partita di beneficenza organizzata da Eto’o; qualcosa gli dico, sempre che la Roma sia della mia stessa idea“. L’argentino infatti ha giocato da poco la sua ultima partita con la maglia della Juventus, e nei prossimi giorni dovrà definirà il suo futuro. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione anche su un numero 10 in particolare: Paulo. “Le sue lacrime? Si vede da queste cose che voleva rimanere a Torino, ma non ha trovato l’accordo con la società. Ora vediamo se riusciamo a portarlo a, io lunedì lo incontro… – dice ridendo il Pupone -. Gli dirò tante cose, ma non c’è bisogno di aggiungere che asi sta bene. Lo vedrò a Milano,partita di beneficenza organizzata da Eto’o; qualcosa gli dico, sempre che lasia della mia stessa idea“. L’argentino infatti ha giocato da poco la sua ultima partita con la maglia della Juventus, e nei prossimi giorni dovrà definirà il suo futuro. ...

Advertising

sBinottoFC : Buonasera cosa vuole Totti? - httpbenzoash : non francesco totti che vuole portare dybala a roma scusate ma io rido - Cropy_03 : Totti lunedì incontra Dybala e dice che vuole portarlo a Roma ?? - verso_il_fronte : @GiovanniToti Senti Totti, l'ucraina non vuole alcuna pace. Fino a quando dovremo armarla? - fabio_sozzi : @cmdotcom perche vuole giocare con Totti.....ah no -