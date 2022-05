Totti mette paura all'Inter su Dybala: ecco cosa ha detto (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco Totti vuole convincere Paulo Dybala a dire sì alla Roma di Mourinho: "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Francescovuole convincere Pauloa dire sì alla Roma di Mourinho: "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro"

Advertising

Steopetix : @ilbianconerocom @Totti a Francé...vedi secce poi mette 'na parola bbona anche pe' Ramsey e Rabiot... - Arbitrage_Alex : A me Totti sinceramente mette tristezza. Andrà da Dybala per convincerlo di portarlo a Roma. Dybala risponderà pos… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Dybala, video saluto ai tifosi della #Juve. E #Totti mette 'like' ? - tuttosport : #Dybala, video saluto ai tifosi della #Juve. E #Totti mette 'like' ? - infoitsport : Dybala, video saluto ai tifosi della Juve. E Totti mette 'like' -