Totti | Lunedì incontro Dybala | cercherò di portarlo a Roma

(Di venerdì 20 maggio 2022) Intervistato da Sky Sport in occasione di un evento legato al padel, l'ex capitano della, Francesco, ha parlato di Paulo, scendendo in campo per provare a convincerlo a vestire la ...

Intervistato da Sky Sport in occasione di un evento legato al padel, l'ex capitano della Roma, Francesco, ha parlato di Paulo Dybala, scendendo in campo per provare a convincerlo a vestire la maglia giallorossa. Guarda il video dell'intervistaVediamo se riusciamo a portarlo a Roma,lo incontro ". Lo ha dichiarato Francesco, ex capitano della Roma , intervenuto a Sky a margine di un evento di padel a Pescara. Le parole di ...