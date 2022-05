Totò Schillaci, che fine ha fatto l’ex campione della Nazionale? Ecco cosa fa oggi (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricordate Totò Schillaci, il bomber della Nazionale che fece sognare l’Italia nel Mondiale del 1990? Ecco cosa fa oggi E’ impossibile non conoscere Totò Schillaci, l’ex bomber della Nazionale che fece sognare il nostro Paese nel Mondiale del 1990. Il torneo, disputatosi proprio in Italia, però fu vinto dalla Germania Ovest che superò in finale l’Argentina di Maradona. Gli Azzurri si dovettero “accontentare” del terzo posto, tuttavia le gesta in campo di Schillaci non passarono inosservate. Il bomber siciliano si laureò capocannoniere della manifestazione con sei reti e le sue iconiche esultanze passarono alla storia. Per ... Leggi su kronic (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricordate, il bomberche fece sognare l’Italia nel Mondiale del 1990?faE’ impossibile non conoscerebomberche fece sognare il nostro Paese nel Mondiale del 1990. Il torneo, disputatosi proprio in Italia, però fu vinto dalla Germania Ovest che superò in finale l’Argentina di Maradona. Gli Azzurri si dovettero “accontentare” del terzo posto, tuttavia le gesta in campo dinon passarono inosservate. Il bomber siciliano si laureò capocannonieremanifestazione con sei reti e le sue iconiche esultanze passarono alla storia. Per ...

