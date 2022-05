Torino-Roma, Mancini: “Abbiamo approcciato bene. Ora testa al Feyenoord” (Di venerdì 20 maggio 2022) “In settimana pensavamo a questa partita, dopo tutti gli sforzi c’era il rischio di finire settimi od ottavi: Abbiamo approcciato bene, loro sono una squadra forte e mentalmente libera. Potevano crearci dei problemi, nelle altre partite ci eravamo complicati la vita e siamo arrivati all’ultima in cui dovevamo solo vincere”. Lo ha detto Gianluca Mancini dopo la vittoria per 3-0 della Roma contro il Torino. “Abbiamo messo cattiveria in tante partite, come prima gestione del mister Abbiamo migliorato la classifica dell’anno scorso e siamo in una finale europea. Il cambio di modulo a 3 in difesa ha dato sicurezza, poi siamo migliorati anche sul palleggio – spiega il difensore giallorosso a Dazn – Mourinho ci ha fatto i complimenti per la stagione, chiaro ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “In settimana pensavamo a questa partita, dopo tutti gli sforzi c’era il rischio di finire settimi od ottavi:, loro sono una squadra forte e mentalmente libera. Potevano crearci dei problemi, nelle altre partite ci eravamo complicati la vita e siamo arrivati all’ultima in cui dovevamo solo vincere”. Lo ha detto Gianlucadopo la vittoria per 3-0 dellacontro il. “messo cattiveria in tante partite, come prima gestione del mistermigliorato la classifica dell’anno scorso e siamo in una finale europea. Il cambio di modulo a 3 in difesa ha dato sicurezza, poi siamo migliorati anche sul palleggio – spiega il difensore giallorosso a Dazn – Mourinho ci ha fatto i complimenti per la stagione, chiaro ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - angelomangiante : Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. D… - OfficialASRoma : Riparte il gioco a Torino. DAJE ROMA! #TorinoRoma 0-2 - montaonair : Video di #TorinoRoma appena pubblicato sul canale YouTube montaonair link qui in basso vi aspetto per commenti e li… - Ftbnews24 : Torino-Roma 0-3, Abraham giura amore: “Il mio cuore è qui” #SerieA -