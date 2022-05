Torino-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte su Belotti e Abraham (Di venerdì 20 maggio 2022) Torino-Roma andrà in scena questa sera alle ore 20:45. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Torino (3-4-2-1) (in attesa di conferma): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. Allenatore: Mourinho. Una partita importante soprattutto per la compagine di Mourinho, che in vista della finale di Conference League dovrà gestire al meglio le proprie forze. Inoltre, i giallorossi dovranno difendere la posizione che assicurerebbe l’Europa League nel prossimo anno. Una vittoria non permetterebbe alla Fiorentina di superare la Roma: ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)andrà in scena questa sera alle ore 20:45. Di seguito ledelle due squadre.(3-4-2-1) (in attesa di conferma): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo;. Allenatore: Juric.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov,. Allenatore: Mourinho. Una partita importante soprattutto per la compagine di Mourinho, che in vista della finale di Conference League dovrà gestire al meglio le proprie forze. Inoltre, i giallorossi dovranno difendere la posizione che assicurerebbe l’Europa League nel prossimo anno. Una vittoria non permetterebbe alla Fiorentina di superare la: ...

