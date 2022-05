Torino-Roma 0-3: Mourinho diserta l’intervista nel post partita, assente anche alla conferenza (Di venerdì 20 maggio 2022) José Mourinho diserta l’intervista consueta del post partita al termine di Torino-Roma. Dopo aver parlato mercoledì nel corso del media day dell’Uefa, peraltro mostrando insofferenza continua in conferenza stampa, il tecnico portoghese ha deciso di non parlare ai microfoni di Dazn in mixed zone dopo la partita contro i granata che ha certificato la qualificazione alla prossima Europa League. Il club ha giustificato la sua assenza con una “eccessiva sovraesposizione mediatica negli ultimi giorni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Joséconsueta delal termine di. Dopo aver parlato mercoledì nel corso del media day dell’Uefa, peraltro mostrando insofferenza continua instampa, il tecnico portoghese ha deciso di non parlare ai microfoni di Dazn in mixed zone dopo lacontro i granata che ha certificato la qualificazioneprossima Europa League. Il club ha giustificato la sua assenza con una “eccessiva sovraesposizione mediatica negli ultimi giorni”. SportFace.

