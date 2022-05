Torino-Roma 0-3: il tabellino (Di venerdì 20 maggio 2022) IL tabellino Marcatori: pt 33?, 42? Abraham (R); st 33? Pellegrini (R); Ammoniti: pt 20? ibanez (R); pt 21? Ansal... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) ILMarcatori: pt 33?, 42? Abraham (R); st 33? Pellegrini (R); Ammoniti: pt 20? ibanez (R); pt 21? Ansal...

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - angelomangiante : Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. D… - OfficialASRoma : Riparte il gioco a Torino. DAJE ROMA! #TorinoRoma 0-2 - roma_magazine : ROMA - Mourinho in silenzio dopo il Torino in vista della finale contro il Feyenoord - zazoomblog : Abraham a sorpresa dopo il Torino: l’ha detto sul futuro alla Roma! - #Abraham #sorpresa #Torino: #detto -