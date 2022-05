Torino: pronta l'alternativa a Brekalo (Di venerdì 20 maggio 2022) Josip Brekalo ha deciso di non restare al Torino, nonostante la volontà di Cairo di riscattarlo dal Wolfsburg. Per sostituirlo il direttore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Josipha deciso di non restare al, nonostante la volontà di Cairo di riscattarlo dal Wolfsburg. Per sostituirlo il direttore...

Advertising

sportli26181512 : Torino: pronta l'alternativa a Brekalo: Josip Brekalo ha deciso di non restare al Torino, nonostante la volontà di… - Cielodigiove : D'altronde proprio oggi l'esimia dottoressa buongiornoguerrieri iorecitorosariotuttigiorni #SilvanaDeMari ridacchia… - SUPERBLHOOD : pronta per la mia hot girl summer con harry's house a sudare nel palazzetto a torino a fine luglio per sentire live questo capolavoro - chmicalexorcist : @stivgma_s Perché ho captato le vibes giuste d'altronde sono pronta ad abbandonare il veneto per venire a torino per te?? - __goodasgold : pronta a rivedere la mia Torino (e la mia uni ahaha) #GiustiziaPerTutti -