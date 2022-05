Torino, per la porta si pensa a Cragno del Cagliari (Di venerdì 20 maggio 2022) I Granata stanno ragionando su Alessio Cragno tra i candidati a difendere i pali del Torino per la prossima stagione Sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport tiene banco, ancora una volta, l’intenzione del Torino di fare una rivoluzione tra i pali e di andare quindi alla ricerca di un numero 1 dal grande potenziale tecnico che possa sostituire Berisha e Milinkovic-Savic, giocatori dall’andamento fortemente discontinuo in questa stagione. Resta vivo, si legge, l’interesse del club granata per l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno, il cui futuro dipenderà della salvezza della sua squadra. Nella lista anche Gollini e Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) I Granata stanno ragionando su Alessiotra i candidati a difendere i pali delper la prossima stagione Sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport tiene banco, ancora una volta, l’intenzione deldi fare una rivoluzione tra i pali e di andare quindi alla ricerca di un numero 1 dal grande potenziale tecnico che possa sostituire Berisha e Milinkovic-Savic, giocatori dall’andamento fortemente discontinuo in questa stagione. Resta vivo, si legge, l’interesse del club granata per l’estremo difensore delAlessio, il cui futuro dipenderà della salvezza della sua squadra. Nella lista anche Gollini e Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24.

