Torino | Bremer premiato come miglior difensore di Serie A

Advertising

claudioruss : La Lega ha reso noti gli MVP della #SerieA 2021/2022: riceveranno il trofeo sui campi di gioco nell’ultima giornata… - licchettino : @B3ppe_malox Grandissimo. Lo dissi la prima volta che lo vidi giocare quest'anno, ricorda vagamente Skriniar! Poten… - IMEPICBROZO : RT @InterHubOff: ?? DS #Torino, #Vagnati: “Tante telefonate per #Bremer, oggi sarà premiato come miglior difensore della #SerieA. Un grande… - FcInterNewsit : Torino, Vagnati: 'Bremer è un gran giocatore, ci sono state tante telefonate' - sportli26181512 : Bremer, il premio di miglior difensore della Serie A ritirato prima della partita con la Roma: Il difensore del Tor… -

Gleison, prima della sfida contro la Roma, è stato premiato stato premiato come miglior difensore della Serie A. Il centrale delha ricevuto il premio dal direttore tecnico granata Davide ...Commenta per primo Il difensore delGleisonha ritirato - poco prima dell'inizio dell'ultima giornata di campionato contro la Roma, allo stadio Olimpico Grande- il premio di miglior difensore della stagione ...Sulla battuta Belotti di testa allontana il pericolo. MARCATORI: pt 33' Abraham, 42' rig. Abraham. TORINO (4-3-2-1): Berisha; Aina, Zima, Rodriguez (1' st Buongiorno), Ansaldi (1' st Seck); Lukic, ...Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito al futuro di Belotti ...