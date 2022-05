‘Top Gun: Maverick’ in anteprima il 21 e 22 maggio nelle sale The Space Cinema (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane, prevista per il prossimo 25 maggio, The Space Cinema offre a tutti gli spettatori la possibilità di partecipare alla proiezione in anteprima, sabato 21 e domenica 22 maggio, del film evento dell’anno ‘Top Gun: Maverick’. Il lungometraggio, diretto da Joseph Kosinski, è il sequel del film campione d’incassi ‘Top Gun’ diretto nel 1986 da Tony Scott. Il nuovo capitolo vede ancora una volta protagonista l’impavido Tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana. Maverick viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell’accademia ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – In attesa dell’uscita ufficialeitaliane, prevista per il prossimo 25, Theoffre a tutti gli spettatori la possibilità di partecipare alla proiezione in, sabato 21 e domenica 22, del film evento dell’annoGun:. Il lungometraggio, diretto da Joseph Kosinski, è il sequel del film campione d’incassiGun’ diretto nel 1986 da Tony Scott. Il nuovo capitolo vede ancora una volta protagonista l’impavido Tenente Pete ‘Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana. Maverick viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell’accademia ...

