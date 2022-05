Tommaso Zorzi critica il gender reveal party di Chiara Nasti | la risposta di lei

Leggi su diredonna

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime ore in tanti si sono scagliati contro la scelta dell'influencer e del calciatore della Lazio di affittare l'intero stadio Olimpico per scoprire il sesso del loro bambino. Tra quelli a cui non è piaciuta per nulla la festa c'è anche il conduttore di Discovery+. L'articolo proviene da DireDonna.