Tom Cruise | Nicole Kidman esclusa dal montaggio che celebra la carriera del divo a Cannes 2022

Il festival di Cannes 2022 ha escluso Nicole Kidman dal montaggio che celebra la lunga carriera di Tom Cruise. Nicole Kidman sarebbe stata esclusa dal montaggio video celebrativo che il Festival di Cannes 2022 ha dedicato alla star Tom Cruise. L'attrice non comparirebbe in nessun segmento video nonostante le varie collaborazioni con l'ex marito. Nicole Kidman, sposata con Tom Cruise per 11 anni, non è stata inclusa nel montaggio di dieci minuti che il festival ha mostrato al pubblico per celebrare la carriera di Tom Cruise.

