This Is Us, per la sesta stagione si avvicina il gran finale (Di venerdì 20 maggio 2022) This Is Us 6 sarà l’ultima stagione della serie tv NBC. In Italia è trasmessa da Fox, ogni lunedì, al canale 116 di Sky dalle 21:00 con un doppio appuntamento. Dopo il debutto sul canale lo scorso 2 maggio, la serie torna con altri due episodi dal titolo Taboo e The Guitar Man, il prossimo lunedì 23 maggio. Scopriamo dunque cosa succederà. This Is Us 6 viene trasmessa in Italia su Fox e in America per la NBC (dove è giunta al penultimo episodio). La messa in onda negli USA è iniziata ad inizio gennaio 2022. Negli scorsi due episodi, intitolati Cuore e Anima e La Principessina: Parte 2, Kate e Rebecca si sono confrontate sugli sviluppi della malattia di quest’ultima condividendo un bel momento musicale insieme. Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere altro dal passato di Beth. Trailer This Is Us 6Adesso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022)Is Us 6 sarà l’ultimadella serie tv NBC. In Italia è trasmessa da Fox, ogni lunedì, al canale 116 di Sky dalle 21:00 con un doppio appuntamento. Dopo il debutto sul canale lo scorso 2 maggio, la serie torna con altri due episodi dal titolo Taboo e The Guitar Man, il prossimo lunedì 23 maggio. Scopriamo dunque cosa succederà.Is Us 6 viene trasmessa in Italia su Fox e in America per la NBC (dove è giunta al penultimo episodio). La messa in onda negli USA è iniziata ad inizio gennaio 2022. Negli scorsi due episodi, intitolati Cuore e Anima e La Principessina: Parte 2, Kate e Rebecca si sono confrontate sugli sviluppi della malattia di quest’ultima condividendo un bel momento musicale insieme. Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere altro dal passato di Beth. TrailerIs Us 6Adesso ...

Advertising

dedeloveschim : il fatto che per la prima volta in ANNI io non possa comprare un album dei Bangtan mi fa stare giù di morale, ma so… - lucifluttuanti : 'ma che vi hanno fatto per avere tutta questa diffidenza' eh giovanna quanto tempo hai ti racconto tutti i miei tra… - creepypaola : enjoy this per altri 5 minuti perché torno come ero - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 3,60 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - rindoult : quindi se ho un gemello siamese pagherò per 2 invece che 1 ?? this sound siamesephobic -