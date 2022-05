Thiago Motta ricorda l’andata contro il Napoli | “Momento migliore della stagione”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica si concluderà ladi Serie A con ilche sfiderà lo Spezia al Picco. I liguri non rievocano bei ricordi ai tifosi azzurri, vista la rocambolesca sconfitta subita in casa per 0-1.-Spezia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Abbiamo tirato fuori qualcosa di straordinario”:su-Spezia Proprio riguardo alla gara di andata,ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico dello Spezia ha classificato la vittoria acome uno dei momenti die non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Se dovessi scegliere undel campionato?. È difficile ...

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato alla vigilia dell'ultimo turno di campionato contro il Napoli: 'La soddisfazione è enorme per esserci salvati con una giornata d'anticipo, un momento bellissimo da vivere e ..., tecnico dello Spezia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli.