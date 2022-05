The Winchesters: il trailer e il poster del prequel di Supernatural (Di venerdì 20 maggio 2022) Svelati trailer e poster di The Winchesters, la serie prequel di Supernatural incentrata sui genitori di Sam e Dean da giovani che debutterà in autunno. The CW ha diffuso il trailer ufficiale e il poster di The Winchesters, serie prequel di Supernatural. Lo show, interpretato da Meg Donnelly e Drake Rodger, con Jensen Ackles nel ruolo di narratore, debutterà in autunno. Il trailer di The Winchesters svela il primo incontro, non così idilliaco, tra i futuri genitori di Sam e Dean, Mary e John Winchester, mettendo in evidenza la loro attività di cacciatori di demoni e la storia d'amore appena sbocciata. "Prima di Sam e Dean, c'erano John e Mary", si legge nella trama ufficiale. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022) Svelatidi The, la seriediincentrata sui genitori di Sam e Dean da giovani che debutterà in autunno. The CW ha diffuso ilufficiale e ildi The, seriedi. Lo show, interpretato da Meg Donnelly e Drake Rodger, con Jensen Ackles nel ruolo di narratore, debutterà in autunno. Ildi Thesvela il primo incontro, non così idilliaco, tra i futuri genitori di Sam e Dean, Mary e John Winchester, mettendo in evidenza la loro attività di cacciatori di demoni e la storia d'amore appena sbocciata. "Prima di Sam e Dean, c'erano John e Mary", si legge nella trama ufficiale. ...

