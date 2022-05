The Ocean Race Genova The Grand Finale, l’evento nel Porto Antico (Di venerdì 20 maggio 2022) Da oggi, venerdì 20 maggio, fino a domenica 22, si terrà nel Porto Antico di Genova un evento che promuove il prestigioso appuntamento del prossimo anno, che approderà nel capoluogo ligure: stiamo parlando di The Ocean Race Genova The Grand Finale, con lo scopo di diffondere la passione per la vela con sfide per tutte le età. Tutte le attività a The Ocean Race Genova The Grand Finale Ai più piccoli sarà possibile salire sul simulatore, mentre i ragazzi e gli adulti potranno uscire in barca con l’accompagnamento di appositi istruttori della Federazione Italiana Vela. FIV I Zona metterà a disposizione, invece, le imbarcazioni 555, Optimist, 420, Laser, Hansa 303 e barche ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 20 maggio 2022) Da oggi, venerdì 20 maggio, fino a domenica 22, si terrà neldiun evento che promuove il prestigioso appuntamento del prossimo anno, che approderà nel capoluogo ligure: stiamo parlando di TheThe, con lo scopo di diffondere la passione per la vela con sfide per tutte le età. Tutte le attività a TheTheAi più piccoli sarà possibile salire sul simulatore, mentre i ragazzi e gli adulti potranno uscire in barca con l’accompagnamento di appositi istruttori della Federazione Italiana Vela. FIV I Zona metterà a disposizione, invece, le imbarcazioni 555, Optimist, 420, Laser, Hansa 303 e barche ...

