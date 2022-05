The Band chiude: stasera la finale con la band vincitrice, le anticipazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato presentato come un esperimento ma si può dire che non sia sicuramente riuscito. La musica in tv fa sempre bene, ed è piacevole ascoltare dei talenti, giovani e meno giovani. Ma è chiaro che i numeri restano tali e gli ascolti, hanno decretato poco vincente il programma condotto da Carlo Conti. Partito in linea con gli ascolti della prima serata del venerdì sera di Rai 1, media di 3 milioni, nel corso delle settimane il programma è sceso ( venerdì scorso ha rischiato di non superare i 2 milioni). Insomma un risultato parecchio deludente, come ha ammesso lo stesso Carlo Conti. Ma si procede e si chiude questa sera con la quinta e ultima puntata di “The band”, in onda venerdì 20 maggio alle 21.25 su Rai 1. Al fianco di Carlo Conti c’è la giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Chi vincerà il titolo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato presentato come un esperimento ma si può dire che non sia sicuramente riuscito. La musica in tv fa sempre bene, ed è piacevole ascoltare dei talenti, giovani e meno giovani. Ma è chiaro che i numeri restano tali e gli ascolti, hanno decretato poco vincente il programma condotto da Carlo Conti. Partito in linea con gli ascolti della prima serata del venerdì sera di Rai 1, media di 3 milioni, nel corso delle settimane il programma è sceso ( venerdì scorso ha rischiato di non superare i 2 milioni). Insomma un risultato parecchio deludente, come ha ammesso lo stesso Carlo Conti. Ma si procede e siquesta sera con la quinta e ultima puntata di “The”, in onda venerdì 20 maggio alle 21.25 su Rai 1. Al fianco di Carlo Conti c’è la giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Chi vincerà il titolo di ...

Advertising

zazoomblog : The Band Finale: ospiti e anticipazioni 20 maggio 2022 - #Finale: #ospiti #anticipazioni #maggio - culture_more : RT @pilloledirock: Il 19 maggio 1945 nasce Pete Townshend leader e chitarrista degli The Who. Townshend è l’autore della maggior parte de… - UnDueTreBlog : The Band - Finale del 20/05/2022 - Con Carlo Conti su Rai 1. - _hcarnevalli : @forumeplay É o The Voice da Band ?????? - AngeloIovino : ?????? ???? ???????????? ????????, all’interno della XXXII edizione del Subiaco Rock & Blues Festival The Band Subiaco , per volon… -