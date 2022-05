Test di ingresso a Medicina: come cambia l’esame? Tutte le novità (Di venerdì 20 maggio 2022) annunciate dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa. Test di ingresso a Medicina: come cambia l’esame? A partire dal 2023, non sarà più previsto il Test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina. La notizia è stata annunciata dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa durante la sua partecipazione a The Breakfast Club in onda su Radio Capital. Nello specifico, la ministra Messa ha dichiarato: “Dall’anno prossimo non ci sarà più il Test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con il Test fino a quattro volte e entrare in graduatoria con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) annunciate dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa.di? A partire dal 2023, non sarà più previsto ild’unico per la facoltà di. La notizia è stata annunciata dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa durante la sua partecipazione a The Breakfast Club in onda su Radio Capital. Nello specifico, la ministra Messa ha dichiarato: “Dall’anno prossimo non ci sarà più ild’unico per la facoltà di. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con ilfino a quattro volte e entrare in graduatoria con ...

sciopaaa : @gis_giannuzzo Alla fine è solo un test di ingresso, oltre che limitare gli ingressi non penso serva a molto, non vedo perché no. - SISAsindacato : Addio al test d’ingresso a medicina, la conferma della Ministra Messa: “Dal prossimo anno il percorso inizia dal qu… - sisascuola : Addio al test d’ingresso a medicina, la conferma della Ministra Messa: “Dal prossimo anno il percorso inizia dal qu… - BasicLifeSupp : Medicina. La Ministra Messa conferma: “Dal prossimo anno non ci sarà più il test d’ingresso” - ketty0808 : @Ci1812 Per esperienza ai miei figli insegnavano la storia con i cruciverba che nemmeno correggevano, mai fatto un… -