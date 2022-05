Terribile incidente a Roma | si ribalta con l’auto | morto 41enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ancora sangue sulle strade a. Questa volta a perdere la vita, purtroppo, un uomo italiano di 41 anni che nell’impatto violento ha riportato ferite gravissime, che non gli hanno lasciato scampo. La dinamica dell’mortale in Via di Tor Carbone L’uomo si trovava a bordo della sua auto, una Smart For Two, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo in via di Tor Carbone, all’altezza della rotonda di via Viggiano, poi ha terminato la sua corsandosi. E per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le indagini L’uomo èsul colpo, inutili tutti i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale per tutti i rilievi del caso: dai primi accertamenti non risultano altri veicoli coinvolti. Ma quello che è certo è che ...