Terremoto in Emilia-Romagna | 10 anni dopo ricostruzione al 95% | l' economia ha recuperato La visita di Mattarella

Quirinale : il Presidente #Mattarella a Medolla e Finale Emilia nel 10° anniversario del #terremoto in #Emilia Il video:… - Anpasnazionale : Dieci anni fa la prima scossa di terremoto in Emilia. Da quel #20maggio volontari delle pubbliche assistenze Anpas… - fattoquotidiano : 20 MAGGIO 2012 - 20 MAGGIO 2022 'È necessario e non rinviabile avere un unico insieme di norme' - faunaticss : un'accoglienza certamente calorosa quella riservata oggi al presidente #SergioMattarella , ed un saluto '… - correntere : RT @Quirinale: il Presidente #Mattarella a Medolla e Finale Emilia nel 10° anniversario del #terremoto in #Emilia Il video: -

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato alle commemorazioni per il 10° anniversario delin: era il 20 maggio 2012. Quella notte, alle 4.04, undi magnitudo 5.9 ha sconquassato la Bassa emiliana, sconvolgendo la vita in paesi come Mirandola, Finale, San ...Luciano Ligabue ha ricordato quel terribile 20 maggio 2012, quando le scosse dihanno colpito l'. Il cantautore emiliano ha rievocato quei momenti tragici nella nona puntata del podcast "Ti racconto l'- Romagna", curato dall'Agenzia informazione e ...Oggi, in occasione dell'anniversario del Terremoto in Emilia, il Presidente Mattarella ha tenuto un lungo discorso per ricordare le vittime.Reggio Emilia Dieci anni di coraggio. Ne è servito tanto. Per scavare con le lacrime agli occhi, mentre si piangevano i morti. Per guardare la propria casa ferita, crollata. Per dormire in una tenda s ...