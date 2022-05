Terremoto Emilia | Dieci anni fa il sisma, poi la ricostruzione: orgogliosa della mia Regione! (Di venerdì 20 maggio 2022) Esattamente Dieci anni fa, nella notte del 20 maggio, in Emilia-Romagna si avvertirono le prime scosse di Terremoto, più forti nei territori compresi tra Modena e Ferrara, ma ben avvertibili anche a Bologna. Anch’io ricordo lo smarrimento notturno provato al primo tremolio del letto. Ma chi si trovava nel cratere del sisma provò molto più e molto peggio di un senso di sospesa precarietà. Dopo giorni e giorni agitati dalla ripetuta presenza delle scie sismiche, il 29 maggio il secondo grosso scrollone fece sbriciolare definitivamente gli edifici lesionati dalla prima scossa. E aumentò ancora di più il livello di allarme tra la popolazione più direttamente colpita, e non solo: l’imprevedibilità del Terremoto, si sa, proprio per questo ha effetti destabilizzanti. Anche salire ai piani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Esattamentefa, nella notte del 20 maggio, in-Romagna si avvertirono le prime scosse di, più forti nei territori compresi tra Modena e Ferrara, ma ben avvertibili anche a Bologna. Anch’io ricordo lo smarrimento notturno provato al primo tremolio del letto. Ma chi si trovava nel cratere delprovò molto più e molto peggio di un senso di sospesa precarietà. Dopo giorni e giorni agitati dalla ripetuta presenza delle scie sismiche, il 29 maggio il secondo grosso scrollone fece sbriciolare definitivamente gli edifici lesionati dalla prima scossa. E aumentò ancora di più il livello di allarme tra la popolazione più direttamente colpita, e non solo: l’imprevedibilità del, si sa, proprio per questo ha effetti destabilizzanti. Anche salire ai piani ...

Quirinale : #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni dr… - Agenzia_Ansa : Dieci anni fa il terremoto in Emilia che devastò la placida pianura. Il 20 maggio 2012 la prima scossa #ANSA - robertapinotti : Il #20maggio 2012 una fortissima scossa, la prima, colpì l’Emilia-Romagna. A distanza di 10 anni dal dramma del… - 03_dadda : RT @ModenaDintorni: #20Maggio 2012 - 20 Maggio 2022 Esattamente 10 anni fa la prima scossa di terremoto che fece tremare il modenese e gra… - EttoreSequi : RT @Quirinale: #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni drammatici… -