Advertising

opificioprugna : +++ Ultim'ora +++ Il Fatto Quotidiano dà del maiale a Salvini. La procura di Milano apre un'indagine per tentata c… -

LA NAZIONE

Sisto Dati e Lorenzo Ghiara, due dei politici rinviati a giudizio Dovranno difendersi in Tribunale dalla pesante accusa dii tre consiglieri comunali di Massarosa (all'epoca della giunta Coluccini) accusati dalla procura di Lucca. Lo ha deciso il Gip che ha disposto il rinvio a giudizio per Sisto Dati, ...Al centro delle indagini della Procura di Catania c'era la presuntaper l'esproprio di terreni intorno alla base militare di Sigonella. L'archiviazione Il Gip etneo ha accolto la ... Tentata corruzione a Massarosa Tre politici rinviati a giudizio Dovranno difendersi in Tribunale dalla pesante accusa di tentata corruzione i tre consiglieri comunali di Massarosa (all’epoca della giunta Coluccini) accusati dalla procura di Lucca. Lo ha deciso il ...L’alleanza euroscettica di Visegrad è in frantumi, con Orbán filorusso e gli altri contro. Putin, che ha tentato con ogni mezzo — incluse la corruzione e la manipolazione in Rete — di ostacolare la ...