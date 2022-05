Temptation island cancellato, salta il reality di Canale5. Rivoluzione nel palinsesto (Di venerdì 20 maggio 2022) Stop. Temptation island non andrà più in onda. Lo storico programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è stato definitivamente cancellato. La conferma arriva da Tvblog, che scrive: “Secondo quanto ci risulta, Temptation island non andrà in onda neanche dopo l'estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio. Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l'esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Stop.non andrà più in onda. Lo storico programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è stato definitivamente. La conferma arriva da Tvblog, che scrive: “Secondo quanto ci risulta,non andrà in onda neanche dopo l'estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio. Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l'esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime ...

