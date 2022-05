Taxi Roma, tentata truffa ai turisti: tariffa maggiorata del 60% (Di venerdì 20 maggio 2022) Taxi Roma, 20 maggio 2022 " Tariffe maggiorate del 60% , corsa in Taxi salatissima dall'aeroporto fino alla Capitale. È stata scoperta dalla polizia locale una tentata truffa ai danni di alcuni ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022), 20 maggio 2022 " Tariffe maggiorate del 60% , corsa insalatissima dall'aeroporto fino alla Capitale. È stata scoperta dalla polizia locale unaai danni di alcuni ...

Advertising

nicomanetta1 : Aeroporti, controlli contro i furbetti delle tariffe taxi: Roma Capitale ne sanziona tre - - YesIKnowMyWay65 : non ci credevo completamente ma invece hanno veramente indetto uno sciopero per i nobilissimi motivi indicati sul l… - BarbaraBorelli2 : @TizRicc Sembrava di stare a Roma ????e in autostrada gente che si muoveva con ogni mezzo, qualcuno in moto, ma addi… - linosegna : RT @ubernograzie: Roma | parcheggia male in Via Nazionale e scatta il controllo | multa | denuncia | e sequestro del mezzo Ecco perché - Za… - linosegna : RT @ubernograzie: Roma | abusi sessuali su una minorenne nel campo rom | arrestato 25enne - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber https://t.co… -