Tarquinia | arriva “Il vino dei pittori” | viaggio semiserio nel mondo dell’arte

(Di venerdì 20 maggio 2022)e pittura, il nettare di Bacco nell’arte dal Rinascimento all’età contemporanea. La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e la delegazione Fisar di Viterbo presentano l’iniziativa “Ildei– Dal XV al XXI secolo”, unper celebrare il rapporto trae pittura. La sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di, il 27 maggio, alle ore 18,30, sarà la sede dell’evento. A condurre il pubblico in un appassionante percorso fra le opere d’arte di celebriche raffigurano o includono il, l’enologo e relatore della Fisar Paolo Peira. Biologo, diplomato alla facoltà di enologia di Bordeaux, docente nei corsi per sommelier Fisar, ...