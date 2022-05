Tachipirina: l’errore che fanno in molti senza saperlo (Di venerdì 20 maggio 2022) La Tachipirina può anche rimanere molti anni nel mobiletto dei farmaci. Quando il prodotto è scaduto, come è bene comportarsi? La Tachipirina è uno dei farmaci più utilizzati in commercio. Soprattutto come farmaco da banco. Utile per alleviare le sintomatologie dolorose e febbrili, la Tachipirina, o meglio il principio attivi paracetamolo, ha scalato la classifica L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 20 maggio 2022) Lapuò anche rimanereanni nel mobiletto dei farmaci. Quando il prodotto è scaduto, come è bene comportarsi? Laè uno dei farmaci più utilizzati in commercio. Soprattutto come farmaco da banco. Utile per alleviare le sintomatologie dolorose e febbrili, la, o meglio il principio attivi paracetamolo, ha scalato la classifica L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

alexanliberoit : RT @TheVale13: @cinico_realista Ma dai Mattia, dei protocolli non sapevano neanche loro. Conosco sanitari che a natale per il covis hanno p… - TheVale13 : @cinico_realista Ma dai Mattia, dei protocolli non sapevano neanche loro. Conosco sanitari che a natale per il covi… -