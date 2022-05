Svezia nella Nato, Russia: “Convochi referendum, sostegno è basso” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia provoca la Svezia sollecitando la convocazione di un referendum popolare sull’adesione di Stoccolma alla Nato. “La Svezia non ha ancora aderito all’Alleanza, ma gli americani sono già pronti a dettare alle autorità svedesi cosa devono dire agli svedesi. E questa è solo una anticipazione di quello che accadrà”, ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, denunciando che il giorno dell’annuncio della decisione della Svezia di aderire alla Nato, il leader della minoranza repubblicana al SeNato Usa, Mitch McConnell era a Stoccolma. “Più di 200 anni di neutralità, che hanno garantito al Paese sicurezza e prosperità, sono passati ora alla storia. Perché non c’è stato un referendum? ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Laprovoca lasollecitando la convocazione di unpopolare sull’adesione di Stoccolma alla. “Lanon ha ancora aderito all’Alleanza, ma gli americani sono già pronti a dettare alle autorità svedesi cosa devono dire agli svedesi. E questa è solo una anticipazione di quello che accadrà”, ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, denunciando che il giorno dell’annuncio della decisione delladi aderire alla, il leader della minoranza repubblicana al SeUsa, Mitch McConnell era a Stoccolma. “Più di 200 anni di neutralità, che hanno garantito al Paese sicurezza e prosperità, sono passati ora alla storia. Perché non c’è stato un? ...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili… - GiovaQuez : Salvini sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia: 'Quando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in conside… - martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - nuccia20 : RT @GiovaQuez: Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili. Putin n… - sempregilda : RT @busettodavide: Ogni mattone che i Paesi europei mettono per costruire la #NATO lo tolgono ad una possibile vera unione europea (che è c… -