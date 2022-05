Svezia e Finlandia nella Nato, Mosca annuncia il rinforzo del confine Ovest: «Aumenteremo le basi militari» (Di venerdì 20 maggio 2022) La Russia creerà nuove basi militari a Ovest in risposta all’allargamento della Nato. Ad annunciarlo è stato oggi, 20 maggio, il ministro della Difesa Sergei Shoigu. L’annuncio arriva a tre giorni dalla presentazione della richiesta di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, depositata formalmente il 17 maggio al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. La mossa è considerata dalla Russia «una minaccia militare ai confini», come ha ribadito lo stesso Shoigu citato dalle agenzie di stampa russe Tass e Interfax. «I nostri vicini hanno fatto domanda per aderire alla Nato. Così le tensioni continuano ad aumentare nella zona di responsabilità del Distretto militare occidentale». Le nuove basi ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) La Russia creerà nuovein risposta all’allargamento della. Adrlo è stato oggi, 20 maggio, il ministro della Difesa Sergei Shoigu. L’annuncio arriva a tre giorni dalla presentazione della richiesta di adesione alladi, depositata formalmente il 17 maggio al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. La mossa è considerata dalla Russia «una minaccia militare ai confini», come ha ribadito lo stesso Shoigu citato dalle agenzie di stampa russe Tass e Interfax. «I nostri vicini hanno fatto domanda per aderire alla. Così le tensioni continuano ad aumentarezona di responsabilità del Distretto militare occidentale». Le nuove...

