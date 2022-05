Superbonus 110%, proroga villette. Cambia (ancora) la cessione dei crediti (Di venerdì 20 maggio 2022) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il Decreto Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 maggio ed entrato in vigore il 18 maggio. In particolare, con l’articolo 14 il decreto proroga la scadenza del Superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari e modifica nuovamente il meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito. Superbonus, proroga per gli edifici unifamiliari L’art. 14 del decreto, “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il Decreto Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 maggio ed entrato in vigore il 18 maggio. In particolare, con l’articolo 14 il decretola scadenza delprevista per gli edifici unifamiliari e modifica nuovamente il meccanismo di sconto in fattura edel credito.per gli edifici unifamiliari L’art. 14 del decreto, “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di ...

