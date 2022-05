Suicidio assistito, la mamma di Fabio: 'A me 18 anni sono volati, ma rispetto la volontà di mio figlio' (Di venerdì 20 maggio 2022) FERMIGNANO - mamma Cecilia Del Rio , da 18 anni accudisce il suo Fabio senza mai mostrare né lacrime né stanchezza. 'Non mi sono mai fatta vedere triste - confessa - davanti a quel figlio colpito, nel ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022) FERMIGNANO -Cecilia Del Rio , da 18accudisce il suosenza mai mostrare né lacrime né stanchezza. 'Non mimai fatta vedere triste - confessa - davanti a quelcolpito, nel ...

Advertising

repubblica : Suicidio assistito, via libera per Fabio Ridolfi: 'Rientra nei parametri ma ancora nessuna indicazione su modalità… - giannelio : Chiede il suicidio assistito allo Stato, Associazione Coscioni: 'C'è via libera dal Comitato Etico delle Marche'… - mikedells : RT @spighissimo: Quest'uomo sono 18 anni che è immobilizzato nel letto, chiede il suicidio assistito ma la regione Marche non gli ha manco… - Elena18763156 : RT @LaStampa: Un altro via libera per il suicidio assistito. Secondo caso in Italia, sempre nelle Marche - infoitinterno : Fabio Ridolfi, dopo l'appello arriva il via libera al suicidio assistito: «Il suo caso rientra nei parametri» -