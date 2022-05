Studio psichiatri boccia misure per limitare gioco d’azzardo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Le attualirestrittive previste dalla legge per ridurre il rischio di disturbi da– distanziometro e limitazioni sul numero di scommesse e fasce orarie – sono poco efficaci, per operatori sanitari e giocatori patologici che “concordano: oggi non ci sonosufficienti per fare in modo che una persona con un problema di dipendenza datrovi sistemi che possano aiutarla ad autoescludersi. C’è una discrepanza tra quanto è ritenuto più o meno efficace, da chi non ha il problema rispetto a chi lo vive”, spiega Mauro Pettorruso, psichiatra e ricercatore presso l’università Gabriele d’Annunzio di Chieti, tra gli autori dellopilota ‘Preventive strategies in gambling disorder: a survey investigating the opinion of gamblers in the Lazio ...