Stranger Things 4 è già online con l’anteprima dell’episodio 1, che riporta i poteri di Undici al centro della trama (Di venerdì 20 maggio 2022) Stranger Things 4 sta per debuttare su Netflix con il volume 1 della stagione, che sarà disponibile dal 27 maggio e includerà i primi 7 episodi. Il secondo uscirà invece il 1° luglio, con gli episodi 8 e 9: quest’ultimo sarà un finale speciale della durata di due ore e in generale l’intera stagione durerà nel complesso 5 ore in più rispetto alle precedenti. Lo ha fatto sapere Netflix rilasciando un’anteprima di Stranger Things 4 del primo episodio della quarta stagione, a una settimana dal suo debutto. La sequenza si apre con una sequenza di immagini da quella che sembra una mattina qualunque a Hawkins, con la differenza che a bere il caffè, leggere il giornale e fare il cruciverba prima di prepararsi per andare a lavoro è il dottor Brenner dei laboratori nazionali ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)4 sta per debuttare su Netflix con il volume 1stagione, che sarà disponibile dal 27 maggio e includerà i primi 7 episodi. Il secondo uscirà invece il 1° luglio, con gli episodi 8 e 9: quest’ultimo sarà un finale specialedurata di due ore e in generale l’intera stagione durerà nel complesso 5 ore in più rispetto alle precedenti. Lo ha fatto sapere Netflix rilasciando un’anteprima di4 del primo episodioquarta stagione, a una settimana dal suo debutto. La sequenza si apre con una sequenza di immagini da quella che sembra una mattina qualunque a Hawkins, con la differenza che a bere il caffè, leggere il giornale e fare il cruciverba prima di prepararsi per andare a lavoro è il dottor Brenner dei laboratori nazionali ...

Advertising

NetflixIT : L'attesa è quasi finita. Stranger Things stagione 4 volume 1 è in arrivo il 27 maggio. - NetflixIT : Mancano solo 12 giorni a Stranger Things stagione 4 volume 1. Noi: - NetflixIT : Quanti giorni mancano a Stranger Things 4? - 91FratNiall : Comunque stranger things è come se la stessi vedendo per la prima volta, non mi ricordavo assolutamente nulla - EnormousPao : RT @LegaleMeglio: ?? Più suspense di Black Mirror, più sostanze stupefacenti che in Narcos, proibizionisti che sembrano usciti da Stranger T… -