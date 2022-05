Stragi del ’92, Capaci 30 anni dopo: era la mafia l’unico nemico di Falcone? Segui la diretta di Millennium live con Giovanni Paparcuri (Di venerdì 20 maggio 2022) Chi erano i nemici di Giovanni Falcone? Soltanto i boss di Cosa nostra? E davvero sappiamo tutto della strage di Capaci, quella in cui il giudice venne ucciso il 23 maggio del 1992? Trent’anni dopo, FQ Millennium dedica un ampio articolo di approfondimento a tutto quello che non torna della strage di Capaci. Alle 15 il caporedattore Mario Portanova ne parla in diretta con Giuseppe Pipitone, giornalista del fattoquotidiano.it e autore del podcast Mattanza – le Stragi del ’92 come non ve le hanno raccontate. Ospite della diretta è Giovanni Paparcuri, sopravvissutto alla strage del giudice Rocco Chinnici e poi esperto informatico del pool antimafia: per una vita ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Chi erano i nemici di Giov? Soltanto i boss di Cosa nostra? E davvero sappiamo tutto della strage di, quella in cui il giudice venne ucciso il 23 maggio del 1992? Trent’, FQdedica un ampio articolo di approfondimento a tutto quello che non torna della strage di. Alle 15 il caporedattore Mario Portanova ne parla incon Giuseppe Pipitone, giornalista del fattoquotidiano.it e autore del podcast Mattanza – ledel ’92 come non ve le hanno raccontate. Ospite dellaè Giov, sopravvissutto alla strage del giudice Rocco Chinnici e poi esperto informatico del pool anti: per una vita ha ...

Advertising

reportrai3 : Lo speciale di #Report della prossima puntata, dedicato alle stragi di Capaci e via D'Amelio, è stato presentato ie… - fattoquotidiano : Ecco come abbiamo scritto il podcast sulle stragi del 92. Ascolta #Mattanza, domani online due nuovi episodi ???… - fattoquotidiano : Quando in un'intervista Giovanni Falcone disse a Corrado Augias 'Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che poss… - AnonimoQuadraro : Per il trentennale dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio ho intervistato l’ex procuratore nazionale antimafia e Pre… - ilfattovideo : Stragi del ’92, Capaci 30 anni dopo: era la mafia l’unico nemico di Falcone? Segui la diretta di Millennium live co… -