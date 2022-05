Stop al sacrificio di Taranto. Riprendiamoci la bellezza della vita (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica 22 maggio è una data importante. Una data da segnare sul calendario dei coraggiosi, perché Taranto si ritroverà in piazza, ancora una volta, a chiedere il rispetto del diritto alla salute. Il comitato cittadino per l’ambiente e la salute a Taranto ha organizzato a partire dalle ore 17.00, in piazza Garibaldi, una manifestazione apartitica per rivendicare il diritto dei Tarantini alla salute e all’ambiente, per anni calpestato da un succedersi di governi che hanno avuto a cuore il profitto a scapito dei Tarantini e dei loro figli. La città, i comuni della provincia di Taranto hanno pianto per anni e continuano a piangere i loro cari morti per tumore. Quasi ogni famiglia del tarantino ha in casa un paziente oncologico e conosce il dramma di quel reparto, delle terapie, della sofferenza, la ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica 22 maggio è una data importante. Una data da segnare sul calendario dei coraggiosi, perchési ritroverà in piazza, ancora una volta, a chiedere il rispetto del diritto alla salute. Il comitato cittadino per l’ambiente e la salute aha organizzato a partire dalle ore 17.00, in piazza Garibaldi, una manifestazione apartitica per rivendicare il diritto dei Tarantini alla salute e all’ambiente, per anni calpestato da un succedersi di governi che hanno avuto a cuore il profitto a scapito dei Tarantini e dei loro figli. La città, i comuniprovincia dihanno pianto per anni e continuano a piangere i loro cari morti per tumore. Quasi ogni famiglia del tarantino ha in casa un paziente oncologico e conosce il dramma di quel reparto, delle terapie,sofferenza, la ...

