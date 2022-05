Stefano Tacconi | come sta il portiere dopo il ricovero in ospedale | le parole del figlio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 maggio 2022)è un ex calciatore italiano, di ruolo. Estremo difensore della Juventus per quasi un decennio (1983-1992) nonché capitano nelle ultime stagioni, è tuttora l’unicoa essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club all’epoca vigenti. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della nazionale italiana. Ha inoltre disputato da titolare i Giochi olimpici di Seul 1988. È stato inserito dall’IFFHS al 140º posto nella classifica dei migliori portieri del mondo nel quarto di secolo 1987-2011. Dal 23 Aprile 2022sta lottando contro un aneurisma. Oggi, 20 Maggio 2022, ilAndrea ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute.In una storia su Instagram, il primogenito di Stefani ...