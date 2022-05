Stangata Ue alla Polonia: botta da 42 milioni per sanzioni non pagate (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuova mazzata della Commissione Ue alla Polonia: decurtati 42 milioni di euro di fondi a titolo risarcitorio per mancati adempimenti stabiliti da Bruxelles. Multa anche per la miniera di Turow che inquina Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuova mazzata della Commissione Ue: decurtati 42di euro di fondi a titolo risarcitorio per mancati adempimenti stabiliti da Bruxelles. Multa anche per la miniera di Turow che inquina

