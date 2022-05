Sport e telecomunicazioni | asset per 4 | 5 miliardi | cosa fa RedBird

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nasce nel 2014 e gestisce 4,5di dollari di: il fondo americano ha superato Investcorp ed è diventato il fondo più autorevole per rilevare il Milan

Nasce nel 2014 e gestisce 4,5 miliardi di dollari di asset: il fondo americano ha superato Investcorp ed è diventato il fondo più autorevole per rilevare il MilanE gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in settori tra cui: beni di consumo servizi finanziarimedia e tecnologiaVai alla Fotogallery Chi è RedBird Capital, il fondo pronto all'acquisto del Milan Nasce una nuova joint venture con l’obiettivo di creare una nuova offerta sportiva premium per il Regno Unito e l'Irlanda.