Sorpresa Atalanta: tra i convocati c’è Ilicic (Di venerdì 20 maggio 2022) Bergamo. Torna Josip Ilicic tra i convocati dell:Atalanta, in vista della partita di domani sabato 21 maggio (20,45) al Gewiss Stadium contro l’Empoli. Sarà probabilmente la partita d’addio di Ilicic alla maglia nerazzurra: il Professore non scendeva in campo dal 9 gennaio scorso a Udine (6-2), a Bergamo addirittura dal 18 dicembre, giorno della partita con la Roma finita 1-4. Tra l’altro proprio all’Empoli Ilicic ha realizzato la sua ultima doppietta, il 17 ottobre scorso quando l’Atalanta ha vinto 4-1. Non ci sono tra i convocati gli infortunati Muriel, Pezzella e Toloi, oltre allo squalificato Malinovskyi. Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) Bergamo. Torna Josiptra idell:, in vista della partita di domani sabato 21 maggio (20,45) al Gewiss Stadium contro l’Empoli. Sarà probabilmente la partita d’addio dialla maglia nerazzurra: il Professore non scendeva in campo dal 9 gennaio scorso a Udine (6-2), a Bergamo addirittura dal 18 dicembre, giorno della partita con la Roma finita 1-4. Tra l’altro proprio all’Empoliha realizzato la sua ultima doppietta, il 17 ottobre scorso quando l’ha vinto 4-1. Non ci sono tra igli infortunati Muriel, Pezzella e Toloi, oltre allo squalificato Malinovskyi.

