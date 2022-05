“Sono successe cose gravi”. Laura Maddaloni, dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi denuncia tutto (Di venerdì 20 maggio 2022) Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi non è riuscita ad imporsi del tutto e purtroppo per lei è stata eliminata anzitempo dal reality show di Ilary Blasi. In attesa della nuova puntata in diretta del 20 maggio, la moglie di Clemente Russo è tornata a parlare e a sbottare. Infatti, nel corso di una trasmissione televisiva ha deciso di dire ancora una volta la sua e si è scagliata contro una persona ben precisa. Non l’ha assolutamente perdonata e anzi la ritiene colpevole per ciò che sta subendo ora. Nella puntata precedente Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi ha avuto uno scontro con l’opinionista Vladimir Luxuria: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)all’Isola deinon è riuscita ad imporsi dele purtroppo per lei è stata eliminata anzitempo dal reality show di Ilary Blasi. In attesa della nuova puntata in diretta del 20 maggio, la moglie di Clemente Russo è tornata a parlare e a sbottare. Infatti, nel corso di una trasmissione televisiva ha deciso di dire ancora una volta la sua e si è scagliata contro una persona ben precisa. Non l’ha assolutamente perdonata e anzi la ritiene colpevole per ciò che sta subendo ora. Nella puntata precedenteall’Isola deiha avuto uno scontro con l’opinionista Vladimir Luxuria: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci ...

Advertising

NicoloZuliani : Nella puntata di oggi, su Storie che non sono mai successe, abbiamo... - MarasciuloFranc : @claudiocerasa Come dire, 'Di che ti stupisci? È la guerra. Sono sempre successe in guerra queste cose.' Come se i… - Federico_FLC : @elliotaldstan @nicolacaruso03 In gara non è ancora al top come in qualifica,ma detto questo le gare dalla pole non… - andreatartoni : La vera unità di misura del tempo sono gli accadimenti inattesi, quelli che cambiano tutto e ti fanno capire che ta… - cryptodamus__ : @theturtleawaken @fabcet @ultimenotizie Non è una scusante però questi avvenimenti sono successe in tutte le guerre… -