Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: una dichiarazione d’amore (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica 22 e lunedì 23 maggio va in onda su Rai 1, in prima serata, la miniserie diretta da Roberto Andò Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, in occasione del trentennale della morte di Giovanni Falcone e incentrata sulla vita della fotografa recentemente scomparsa. A interpretare Letizia Battaglia, un’intensa Isabella Ragonese, che ha saputo raccontare tutta la ribellione, il coraggio e la passione della fotografa. I due episodi ripercorrono infatti la vita dell’artista, dall’infanzia all’età adulta, che Letizia ha sempre affrontato con un’impavida sfrontatezza. Solo per passione – Letizia Battaglia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica 22 e lunedì 23 maggio va in onda su Rai 1, in prima serata, la miniserie diretta da Roberto Andòper, in occasione del trentennale della morte di Giovanni Falcone e incentrata sulla vita dellarecentemente scomparsa. A interpretare, un’intensa Isabella Ragonese, che ha saputo raccontare tutta la ribellione, il coraggio e ladella. I due episodi ripercorrono infatti la vita dell’artista, dall’infanzia all’età adulta, cheha sempre affrontato con un’impavida sfrontatezza.per...

