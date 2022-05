“Solo per passione”, Isabella Ragonese è Letizia Battaglia nel film che la racconta (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la Giornata della legalità e i trent’anni dalla strage di Capaci, su Rai Uno andrà in onda, nelle sere del 22 e 23 maggio, “Solo per passione, Letizia Battaglia fotografa”, la storia della fotoreporter che ha combattuto la mafia con i suoi scatti. A interpretarla è l’attrice palermitana Isabella Ragonese. Una vita movimentata e straordinaria, quella al centro del racconto diretto da Roberto Andò che ha lavorato per tre anni con la stessa Letizia Battaglia per arrivare a una ricostruzione più fedele possibile di una donna che ha vissuto in prima linea e raccontato un pezzo importante della nostra storia. Letizia Battaglia, una donna che ha lottato due volte Spiega Maria Pia Ammirati, ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la Giornata della legalità e i trent’anni dalla strage di Capaci, su Rai Uno andrà in onda, nelle sere del 22 e 23 maggio, “perfotografa”, la storia della fotoreporter che ha combattuto la mafia con i suoi scatti. A interpretarla è l’attrice palermitana. Una vita movimentata e straordinaria, quella al centro del racconto diretto da Roberto Andò che ha lavorato per tre anni con la stessaper arrivare a una ricostruzione più fedele possibile di una donna che ha vissuto in prima linea eto un pezzo importante della nostra storia., una donna che ha lottato due volte Spiega Maria Pia Ammirati, ...

Advertising

GiovaQuez : 'Sono un grande collaboratore di Russia Unita'. Organizza manifestazione pro Putin in Italia e per magia, in un sol… - CarloVerdelli : Don Ciotti: “Falcone aveva capito che il problema non è solo chi fa il male ma anche chi guarda e lascia fare. La m… - GiovaQuez : Da Paragone a Nugnes, da Crucioli a Granato, fino a Cunial, Sapia e Giuliodori. Solo per citarne alcuni. Sempre gra… - nomadimmelotu : @MassimoAndretta @lustefunu Professore, posso solo immaginare il suo sgomento, mi sento offesa per lei e non so nea… - SchwarzGuido : RT @emmevilla: Ufficialmente, il Cremlino le chiama 'macchine semplificate'. Talmente semplificate che potranno circolare SOLO in Russia: n… -