Soleil Sorge, il lieto annuncio arriva sui social: la grande notizia di queste ore (Di venerdì 20 maggio 2022) Un annuncio incredibile ed unico è quello che fa riferimento a Soleil Sorge. L’influecer rilascia un commento impressionante In queste ore l’influencer italo americana ha dato il lieto annuncio direttamente sui social. Finalmente arriva una notizia che ci fa capire a cosa, Soleil Sorge, abbia pensato in tutto questo tempo. Negli ultimi giorni Soleil Sorge si trova in vacanza ad Ibiza con alcuni dei suoi ex coinquilini. Tra questi abbiamo notato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La tanto seguita influencer ha deciso di dare questo annuncio proprio in Spagna. Attraverso il suo account Instagram, Soleil ha ... Leggi su topicnews (Di venerdì 20 maggio 2022) Unincredibile ed unico è quello che fa riferimento a. L’influecer rilascia un commento impressionante Inore l’influencer italo americana ha dato ildirettamente sui. Finalmenteunache ci fa capire a cosa,, abbia pensato in tutto questo tempo. Negli ultimi giornisi trova in vacanza ad Ibiza con alcuni dei suoi ex coinquilini. Tra questi abbiamo notato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La tanto seguita influencer ha deciso di dare questoproprio in Spagna. Attraverso il suo account Instagram,ha ...

Advertising

fanpeg_geru : RT @LindaMenichini: Ei #jeru nuova collaborazione in vista per Soleil Anastasia Sorge,segnalate quest'applicazione ?????? #RadioTrimoni https… - Ninomauger : RT @LindaMenichini: Ei #jeru nuova collaborazione in vista per Soleil Anastasia Sorge,segnalate quest'applicazione ?????? #RadioTrimoni https… - LindaMenichini : Ei #jeru nuova collaborazione in vista per Soleil Anastasia Sorge,segnalate quest'applicazione ?????? #RadioTrimoni - daphneX_bg : tutti vorrebbero una soleil anastasia sorge nella loro vita @Soleil_stasi #SoleilSorge #stateofsoleil - duca1072 : RT @SoleilSorgeFan: Ogni tratto della personalità di Soleil Anastasia Sorge fa bene alla salute. Dalla serietà fino alla totale imprevedibi… -