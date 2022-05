Soldato ucraino affronta l'avanzata del tank russo che tenta poi la fuga: il video dal fronte (Di venerdì 20 maggio 2022) Il militare affronta temerariamente il carro armato russo, piazzandosi in un incrocio stradale con un lancia razzi. Manca però il bersaglio e il blindato tenta di rispondere al fuoco, mancando a sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Il militaretemerariamente il carro armato, piazzandosi in un incrocio stradale con un lancia razzi. Manca però il bersaglio e il blindatodi rispondere al fuoco, mancando a sua ...

ultimoft : @rusembitaly Quante storie per pochi valorosi soldati Ucraini che vi hanno massacrato a Mariupol ?? Rapporto perdite… - Simone_978_ : Ucraina, la rivelazione di #Caracciolo sui soldati: ci sono anche qualche contractor e qualche soldato americano ve… - GiancarloCharly : Questa continua enfatizzazione farà ancora più danni. La guerra nel bosco: soldato ucraino da solo affronta un car… - Erdsve : Filmato di un soldato ucraino che mostra le conseguenze di un attacco russo contro le posizioni ucraine. Non si con… - Disallineato1 : RT @SfigaCatrame: Un soldato ucraino vede le torture e uccisioni del suo esercito contro i russi: - Non posso guardarlo, questi ragazzi si… -