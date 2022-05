“Situazione clinica complicata”. Eva Henger, notizie non buone dall’ospedale dopo l’incidente (Di venerdì 20 maggio 2022) Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente stradale insieme al marito in Ungheria. Ricoverata in un ospedale ungherese insieme al compagno Massimiliano Caroletti in seguito all’incidente, l’attrice ha raccontato di essere completamente fratturata. Le operazioni per rimetterla in sesto sono complesse e richiederanno tempo. Nel frattempo ha rischiato una grave infezione che l’ha costretta alla sala operatoria. Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Evaè stata vittima di un terribile incidente stradale insieme al marito in Ungheria. Ricoverata in un ospedale ungherese insieme al compagno Massimiliano Caroletti in seguito al, l’attrice ha raccontato di essere completamente fratturata. Le operazioni per rimetterla in sesto sono complesse e richiederanno tempo. Nel frattempo ha rischiato una grave infezione che l’ha costretta alla sala operatoria. Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Evaè rimasta vigile ad assistere al traumatico momento ...

