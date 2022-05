Siena. Presentato “Come l’onda per le conchiglie” del bancario poeta Adamo Biancucci (Di venerdì 20 maggio 2022) Le poesie si intrecciano ai disegni di Ottone Rosai nell’opera prima di Adamo Biancucci, dal titolo “Come l’onda per le conchiglie” (Editoriale Giorgio Mondadori, 64 pagine). “C’è qualcosa di rosaiano – un sapore, un’ombra, una nostalgia – nei versi, colmi di introspezione e di umanità, di Adamo Biancucci” scrive nella prefazione Giovanni Faccenda, storico dell’arte e curatore dell’archivio Ottone Rosai, spiegando che “la scelta di alcune eccellenze assolute, fra i disegni di Rosai degli anni Venti, intende dunque dare conto di un’affinità elettiva che lega, curiosamente, due temperamenti – invero – fra loro tanto diversi”. Quindici poesie corredate da tredici disegni di Ottone Rosai, realizzati tra il 1920 e il 1927: è l’incontro tra un protagonista assoluto della ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 maggio 2022) Le poesie si intrecciano ai disegni di Ottone Rosai nell’opera prima di, dal titolo “per le” (Editoriale Giorgio Mondadori, 64 pagine). “C’è qualcosa di rosaiano – un sapore, un’ombra, una nostalgia – nei versi, colmi di introspezione e di umanità, di” scrive nella prefazione Giovanni Faccenda, storico dell’arte e curatore dell’archivio Ottone Rosai, spiegando che “la scelta di alcune eccellenze assolute, fra i disegni di Rosai degli anni Venti, intende dunque dare conto di un’affinità elettiva che lega, curiosamente, due temperamenti – invero – fra loro tanto diversi”. Quindici poesie corredate da tredici disegni di Ottone Rosai, realizzati tra il 1920 e il 1927: è l’incontro tra un protagonista assoluto della ...

Advertising

silviasaltamart : Eccellente lavoro di squadra …. BRAVI TUTTI DAVVERO !!! @marcodipaola @SporteSaluteSpA @Coninews @diegonepi Present… - FGuardiella : Presentato a Piazza di Siena il CSIO di Roma 2022 organizzato in partnership con Sport e Salute Questa mattina, nel… - Sportequestri : RT @SporteSaluteSpA: ?? Presentato a Piazza di Siena il CSIO di Roma 2022 organizzato in partnership con Sport e Salute. ?? - SporteSaluteSpA : ?? Presentato a Piazza di Siena il CSIO di Roma 2022 organizzato in partnership con Sport e Salute. ??… - fisco24_info : Piazza di Siena, 100 anni e non sentirli, dalla bioarchitettura al metaverso: (Adnkronos) - E' stato presentato que… -