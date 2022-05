Sicilia Queer filmfest | presentata la 12ª edizione in partenza il 30 maggio

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 maggio 2022)2022,la 12ª: in programma 9 film di autori poco conosciuti, 13 film in concorso nella sezioneShort, 19 titoli nel Panoramae molto altro Ilapre la sua 12ªlunedì 30, alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa), con il progetto LAMBDAPHONE di Roy Paci pensato in esclusiva per il Festival e con il film Hideous di Yann Gonzalez e il cortometraggio Bebé colère di Caroline Poggi e Jonathan Vinel. In 7 giorni di programmazione il SQFF presenterà: 9 film di autori significativi, poco conosciuti al grande pubblico in concorso nella sezione Nuove Visioni; 13 ...