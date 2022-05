Siccità, il Consorzio di Bonifica: «Situazione drammatica, possibili razionamenti per l’irrigazione» (Di venerdì 20 maggio 2022) L’allarme Il presidente Franco Gatti: «La stagione irrigua 2022 è alle porte e, sui comprensori irrigati con acque derivate dai fiumi Serio, Brembo e Cherio, è crisi idrica». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 maggio 2022) L’allarme Il presidente Franco Gatti: «La stagione irrigua 2022 è alle porte e, sui comprensori irrigati con acque derivate dai fiumi Serio, Brembo e Cherio, è crisi idrica».

Advertising

ContrattiFiume : #Bergamo #Siccità, il Consorzio di Bonifica: «Situazione drammatica, possibili razionamenti per l'irrigazione». - webecodibergamo : Siccità, il Consorzio di Bonifica: «Situazione drammatica, possibili razionamenti per l’irrigazione» - StampaVercelli : Siccità, il Consorzio Baraggia chiede di investire sulle dighe: “Con l’irrigazione è a rischio anche l’acqua potabi… - Risoitaliano1 : Il consorzio ET Villoresi conferma la gravità della situazione irrigua. Quali opere servirebbe finanziare per affro… - Risoitaliano1 : Intervista con il direttore del Consorzio irriguo Ovest Sesia. La ristrutturazione e l’ammodernamento delle reti ir… -