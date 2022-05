Siamo con la Nato ma non fino al punto di perdere la nostra dignità

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Le ragioni che stiamo difendendo come Occidente nel conflitto ucraino sono le stesse che mossero mio padre nel chiedere rispetto all'alleato americano: impedire che lo scenario internazionale sia goverdalle leggi delle prepotenza e non da quelle del diritto». Le parole di Stefania Craxi dopo l'elezione a sorpresa alla presidenza della Commissione esteri del Seaprono molti spunti di riflessione sulla politica estera italiana e sui valori che incarnano il nostro interesse nazionale. L'Italia – secondo la lucidissima analisi di Rino Formica - è stato un Paese di frontiera, ma di più frontiere. Frontiera Est-Ovest e poi Nord-Sud. È stato luogo di scambio tra due imperi, quello sovietico e quello americano, che tracciò anche una frontiera tutta interna: quella tra forze politiche che dovevano stare necessariamente insieme per ragioni ...